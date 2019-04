Geurhinder verraadt cannabisplantage Jelle Couder

08 april 2019

18u29 0 Brussel In Schaarbeek is zaterdag een cannabisplantage ontdekt. Dat laat het Brusselse parket weten. De vondst kwam er nadat buurtbewoners van de Joseph Brandstraat de politie hadden verwittigd omwille van een sterke geurhinder.

De politie van de zone Brussel Noord stelde een onderzoek in en trof daarbij op de eerste verdieping van een woning een cannabisplantage aan. De politie vond 18 potten die duidelijk net geoogst waren, 814 gram cannabis en 150 euro.

De woning had alle benodigdheden om een plantage professioneel uit te bouwen, zoals ventilatoren en verluchtingsbuizen. In de woning was ook een 26-jarige man aanwezig die al gekend stond voor gelijkaardige feiten. Die werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.