Getuigen van gewapende overval gezocht 05 september 2018

02u28 0 Brussel Het gerecht is op zoek naar drie brutale overvallers. Op zaterdag 2 december 2017 omstreeks 22.10 uur pleegden ze in Brussel een gewapende overval op een winkel in de Doornikstraat.

Ze gingen de winkel binnen, waarna een van hen de bediende bedreigde door een wapen vlak tegen haar hoofd te houden. Meermaals eiste hij de inhoud van de kassa. Omdat dit niet snel genoeg gebeurde, sloeg de dader de kassa stuk met het wapen. De overvallers stalen alcohol, sigaretten en de inhoud van de kassa en nemen dan de vlucht richting het Rouppeplein. Korte tijd voor de overval werden de drie daders gefilmd in het metrostation Anneessens. Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu. (WHW)