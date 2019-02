Getuige van criminele feiten gezocht WHW

26 februari 2019

17u28 0 Brussel In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar criminele feiten wordt een getuige gezocht door de politie.

Het gaat om zware feiten gepleegd op 22/07/2016 in Brussel of in een gemeente van het Brussels gewest. De speurders zijn op zoek naar de identiteit van deze vrouw, die een belangrijke getuige zou kunnen zijn. Indien iemand deze vrouw herkent wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders. Via het tipformulier op de site police.be of via het gratis nummer 0800/30 300 kan contact opgenomen worden.