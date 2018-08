Gesloten tunnels veroorzaken fileleed 02 augustus 2018

02u34 0

De Belliard- en Reyerstunnel waren gisterochtend de hele ochtend volledig afgesloten door een technisch probleem. Beide tunnels moesten noodgedwongen sluiten. Brussel Mobiliteit kon de verlichting en verluchting in de complexen niet meer van buitenaf besturen. Te gevaarlijk, vond de organisatie, dus besloot ze uit alle veiligheid de tunnels volledig te sluiten. Het verkeer moest omrijden via de Wetstraat en de Steenweg op Etterbeek. Door de toenemende files verliep het verkeer erg moeizaam woensdagochtend. Technici kwamen ter plaatse en losten het probleem op. In de middag kon zowel de Belliardtunnel als het Reyerscomplex weer zonder problemen open. (DCFS)