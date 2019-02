Gerecht mild voor relschopper oudjaar: “Zijn toekomst op arbeidsmarkt niet hypothekeren” Wouter Hertogs

15 februari 2019

14u38 0 Brussel Een van de relschoppers tijdens de tumultueuze nieuwjaarsnacht in Molenbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Het onderzoek naar de onlusten waarbij voor honderdduizenden euro schade werd aangericht, loopt nog.

De beelden van de recentste oudejaarsnacht uit Molenbeek staan op ieders netvlies gebrand. Jongeren sloegen bushokjes aan diggelen, roofden een apotheek leeg, en staken geparkeerde wagens en vuilnisbakken in brand. Last but not least werd de brandeer bekogeld met stenen en vuurwerk. Verschillende politici, waaronder Minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V), stelden zich vragen bij de werking van de Brusselse politie. Eén ding is zeker: 2019 werd in de Brusselse gemeente op een zeer negatieve manier ingezet. “Recht moet geschieden”, reageerde burgemeester Cathérine Moureaux (PS) na de feiten.

Leider en aanstoker

Vrijdagvoormiddag hoorde de eerste jongere welke straf hij zou krijgen. Hoewel hij niet betrokken was bij de zwaarste onlusten - de plunderingen en de brandstichtingen - kreeg de jongeman toch een werkstraf van 80 uur. Tijdens ouderjaarsnacht werd hij opgepakt om 22.50 uur -nog voor de grote rellen begonnen- omdat hij ervan verdacht werd een van de leiders en aanstokers van de rellen te zijn. “De beklaagde hoort bij een dertigtal jongeren die de politie in een hinderlaag gelokt hadden. Vervolgens begonnen ze projectielen naar de politievoertuigen te werpen”, aldus de procureur. Uiteindelijk kon de jongeman overmeesterd en opgepakt worden. Veel indruk maakte dat blijkbaar niet, want op weg naar het commissariaat bedreigde hij de agenten. “Als men hoort dat ik ben opgepakt, zal de hel losbarsten in Molenbeek”, klonk het toen.

Arbeidsmarkt

Toch komt de man met een werkstraf nog zeer goed weg. De reden? “De beklaagde beschikt nog over een blanco strafregister. We willen zijn toekomst op de arbeidsmarkt niet hypothekeren”, aldus de rechtbank. Een werkstraf komt immers niet op zijn gemeentelijk strafregister. Daardoor zullen toekomstige werkgevers niet weten wat hij op zijn kerfstok heeft. Bovendien sprak de rechter hem vrij voor de bedreigingen. Daardoor werd hij enkel veroordeeld voor weerspannigheid.

Het onderzoek naar de andere relschoppers loopt nog. Het kan dus nog even duren vooraleer zij voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.