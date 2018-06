Gérard Dépardieu bezoekt Brussel 15 juni 2018

Het Brussels International Film Festival is nog maar aan zijn eerste editie toe, of weet al meteen een ferme naam te pakken te krijgen. De Franse acteur Gérard Depardieu komt op 25 juni naar Brussel om het festival bij te wonen. Hij zal er aanwezig zijn op de vertoning van de klassieker 'Les Valseuses' .





In 'Les Valseuses', een film uit 1974 van Bertrand Blier, speelt Depardieu samen met Patrick Dewaere en Miou-Miou. De vertoning vindt 's avonds plaats in bioscoop Palace. Daarvoor zal Depardieu op het stadhuis de Medaille van de Stad Brussel uit handen van burgemeester Philippe Close (PS) uitgereikt krijgen. Het BRIFF vindt plaats van 20 tot 30 juni. (DCFS)