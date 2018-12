Genocidemisdaden voor hof van assisen Genocidemisdaden voor hof van assisen

12 december 2018

18u52 0 Brussel Vijf personen zullen zich voor het Brusselse assisenhof moeten verantwoorden voor feiten die zich afspeelden tijdens de Rwandese genocide uit 1994. Het zijn de eerste genocidemisdaden die voor een Belgisch assisenhof zullen behandeld worden.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft vorige week in twee dossiers de vijf doorverwezen. In het eerste dossier worden E.G. (moorden en verkrachtingen), E.N. (moorden, pogingen tot moord en verkrachting) en F.N. (moorden en pogingen tot moord) verdacht van genocide-en oorlogsmisdaden. Dat geldt ook voor het tweede dossier met beklaagden T.K. (moorden) en M.B. (moorden en pogingen tot moord). Het is voor het eerst dat een Belgisch Assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden. In de eerste vier processen die gerelateerd waren aan dezelfde Rwandese historische context en die tussen 2001 en 2009 zijn behandeld, moest het Assisenhof zich enkel uitspreken voor oorlogsmisdaden. De vijf beschuldigden hebben vijftien dagen de tijd, te rekenen vanaf de uitspraak van de twee arresten, om cassatieberoep aan te tekenen.