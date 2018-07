Gemeentes krijgen geld om leegstand te bestrijden 12 juli 2018

Gemeentes die de leegstand in hun gebied bestrijden, krijgen daarvoor een financiële beloning. Minister van Huisvesting Céline Fremault deelt 277.500 euro uit aan 12 gemeenten om verlaten sites en gebouwen fatsoenlijk in kaart te brengen. Het gaat om projecten uit Anderlecht, Brussel Stad, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Schaarbeek, Ukkel, Vorst, de twee Woluwes en Watermaal-Bosvoorde.





De gemeentes krijgen een subsidie van maximaal 25.000 euro. Met het geld ontwerpen ze een kaart waarop alle leegstaande woningen zichtbaar zijn. Zo wil de regering een beter overzicht, zodat ze de leegstand concreet kunnen aanpakken. De regering steekt duidelijk een tandje bij, want ook het budget is ruimer dan de afgelopen jaren.





Ook het aantal boetes is erg gestegen. In 2017 verzamelden de inspectiediensten 110 boetes, ter waarde van anderhalf miljoen euro. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2016. De gemeentes krijgen 85 procent van de door het gewest geïnde boetes, die uitgeschreven zijn op hun gebied.





(DCFS)