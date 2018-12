Gemeenteraadslid Vorst overvallen aan Hallepoort WHW

15u56 0 Brussel Nadia El Yousfi (PS), Brussels parlementslid en gemeenteraadslid van Vorst, is vorige maand overvallen aan de Hallepoort.

El Yousfi parkeerde op 17 november haar Audi A3 op de Henri Jasperlaan. Onderweg naar haar zus die in de omgeving woont, werd ze gevolgd door twee mannen. Die gooiden de vrouw tegen de grond en overmeesterden haar. Omstaanders schoten El Yousfi te hulp, maar de overvallers slaagden erin de autosleutels van de vrouw te stelen voordat ze de benen namen. Het Brussels parlementslid werd afgevoerd naar he ziekenhuis, maar kwam er met kleerscheuren vanaf. “Er is een echt veiligheidsprobleem in de wijk”, zegt El Yousfi aan RTBF. “Vooral vrouwen worden er lastig gevallen. De daders worden veel te snel opnieuw vrijgelaten. Dat zorgt voor een gevoel van straffeloosheid.”