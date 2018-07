Gemeentediensten vroeger dicht door hitte 26 juli 2018

02u43 0 Brussel De gemeentediensten van Etterbeek mochten de deuren gisteren al om 13 uur sluiten, omdat het gewoon te warm was in het gebouw.

Ook vandaag en morgen zullen de gemeentediensten enkel in de voormiddag geopend zijn.





Dat kondigde de gemeente aan via Facebook. Omdat het te warm is in de kantoren, moeten de werknemers slechts 6 uur werken, in plaats van 7.30 uur. Het arbeidsreglement stipuleert dan ook dat een werknemer enkel aan de slag mag bij een temperatuur van maximum 29 graden. In het geklasseerde administratieve gebouw van Etterbeek is het evenwel onmogelijk om airconditioning te installeren, en dus stijgen de temperaturen dezer dagen al snel boven die grens.





Langere pauze

Ook in Elsene worden extra maatregelen genomen om de werkomstandigheden enigszins draaglijker te maken. De werknemers mogen er vaker en langer pauze nemen, er wordt voldoende water voorzien en er werden ventilators geïnstalleerd.





(DCFS)