Gemeentebestuur huldigt gedenkplaat in Freya De Coster

08 november 2018

15u52 0 Brussel De gemeente van Sint-Gillis heeft een nieuwe gedenkplaat ingehuldigd in het gemeentehuis naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Wapenstilstand. In het Pauluspark werd ook een vredesboom geplant.

De gedenkplaat eert de Brusselaar sergeant Camille Joset, die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog het land verdedigde. Het borstbeeld van Joset werd ontworpen door kunstenares Rachel Silski en in aanwezigheid van burgemeester Charles Picqué en Duitse ambassadeur Martin Kotthaus ingehuldigd.

Op een steenworp van het gemeentehuis plantte het bestuur ook een vredesboom in het Pauluspark. “We kozen voor een Iep, omdat die symbolisch een mooie betekenis draagt”, aldus burgemeester Picqué. “Rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog werd deze soort aangevallen door een schadelijke bacterie, waardoor de bomen stilaan sterven. Er is geen rechtstreeks verband tussen de bacterie en de oorlog. Maar de boomsoort is al honderd jaar stervende, en krijgt hier opnieuw leven. Net zoals de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, die dankzij de gedenkplaat en de boomplanting herdacht worden.”