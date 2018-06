Gemeente wil probleemwijk Peterbos verbeteren met jongerenactiviteiten 19 juni 2018

02u29 0 Brussel Anderlecht breidt haar zomerse activiteiten in Peterbos uit. Zo wil de gemeente het negatieve imago van de wijk, dat onlangs geteisterd werd door aanvallen van jongeren, tegengaan.

Eind april schrok de wijk Peterbos op door gewelddadige incidenten van een jongerenbende. "De politie hield één extra actie op vraag van het parket, maar er is geen sprake meer geweest van agressie", zegt burgemeester Eric Tomas. De gemeente organiseert deze zomer een tal van sportieve en culturele activiteiten in de wijk. Deze moet de jongeren een positieve bezigheid geven. "Van 16 juli tot 12 augustus kunnen jongeren 6 dagen per week sportieve en culturele activiteiten uitoefenen als kickboxen op straat, graffiti tekenen, tennissen enzovoorts. Met steun van de Franse gemeenschap houdt de gemeente ook 15 dagen in augustus tal van sportieve en culturele activiteiten." Op 30 juni viert de wijk het feest van Peterbos. Dan wordt een nieuw basketbalterrein ingehuldigd. Minister van Jeugd Rachine Madrane van de Franse gemeenschap investeert ook 62.000 euro in de jeugdorganisaties TCC AMO, straathoekwerkers en hulpverleners die jongeren en families ondersteunen en vzw Alhambra. (DCFS)





