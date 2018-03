Gemeente tegen het nieuw busplan MIVB 30 maart 2018

Buslijn 20 die door Koekelberg rijdt, wordt ingekort, vanaf de zwarte Vijvers tot het Simonisplein. En dat is niet naar de zin van het gemeentebestuur. "Buslijn 20 verbindt alle belangrijke punten in onze gemeente", zegt schepen van Mobiliteit Etienne Cornelissen. "Nu die wordt ingekort, moeten pendelaars overstappen op bus 13 of 49 en dat is, zeker voor oudere mensen, niet evident. Zo'n 430 bewoners tekenden een petitie en het gemeentebestuur trok herhaaldelijk aan de alarmbel, maar op het kabinet van Smet luisteren ze niet." De gemeente eist dat de huidige buslijn bewaard wordt.





(DCFS)