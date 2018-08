Gemeente Schaarbeek wil niet dat openluchtfestival plaatsvindt 14 augustus 2018

02u31 0 Brussel Het jaarlijkse openluchtfestival PleinOpenAir gaat komend weekend niet door in Schaarbeek. De vertoning van een kritische kortfilm over de parking op het Lehonplein zou niet naar de zin zijn van de gemeente.

De locatie waar PleinOpenAir wilde neerstrijken is geen onbesproken ruimte. De gemeente wil er een parking bouwen, iets waar heel wat buurtbewoners zich tegen verzetten. "Na lang talmen kregen we groen licht van de burgemeester", zeggen organisators Gwenaël Breës van Cinema Nova en Claire Scohier van EIB. "Er was wel een vereiste: het festival moest om 22 uur eindigen, omwille van geluidsoverlast" Onmogelijk, reageerde PleinOpenAir, want hoe organiseer je een openluchtfilm die nog voor zonsondergang moet eindigen? Toen kwam volgens de organisatoren de aap uit de mouw. "De gemeente vroeg onze programmatie op, wat we anders nooit moesten doen. En daar kregen we te horen dat een welbepaalde kortfilm niet vertoond mocht worden." Het gaat om een documentaire die buurtbewoners van het Lehonplein maakten met een kritische kijk op de ondergrondse parking en de veiligheid in Schaarbeek. En dat is volgens de organisatie een doorn in het oog van het gemeentebestuur.





De gemeente ontkent de beweringen. "We weigerden de film niet omwille van de inhoud, wel omdat de organisatie de documentaire niet had aangekondigd", zegt kabinetschef Weber. Onzin, volgens de organisatie. "Met de verkiezingen in aantocht, kunnen ze een kritisch debat duidelijk missen als kies-pijn." PleinOpenAir vindt de komende twee weekends wél plaats in Oudergem en Molenbeek. (DCFS)