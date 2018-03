Gemeente ontvangt 160 voetbalclubs 30 maart 2018

De jonge voetbalspelers van Crossing Schaarbeek maken zich klaar voor het Europese Voetbaltoernooi Crossing Cup. Elk jaar organiseert de gemeente het driedaags toernooi voor spelers tussen 7 en 9 jaar en trekt voetbalclubs van over de hele wereld. Jonge beloftes uit Peutie en Pepingen, maar evengoed uit Barcelona en zelfs Sint-Petersburg zakken tijdens het paasweekend af naar Schaarbeek. In totaal strijden 160 clubs uit 19 landen mee voor de beker. Crossing Cup begon een 15-tal jaar geleden als een lokaal toernooitje is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de grootste jeugdtoernooien van Europa. (DCFS)