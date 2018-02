Gemeente luidt alarmbel voor bouwprojecten DORP TREEDT UIT VOEGEN MET 400 NIEUWE APPARTEMENTEN FREYA DE COSTER

22 februari 2018

02u57 0 Brussel Gemeenteraadslid Dominique De Backer heeft een boze brief geschreven naar het Gewest. Drie bouwprojecten voor honderden woningen bedreigen het dorpse karakter van de wijk.

"Haren heeft 5000 bewoners en nu al kampen we met plaatsgebrek in onze scholen en crechès. Onze gemeente kan deze capaciteitsuitbreiding niet aan." De Backer eist extra scholen en bussen om de bevolkingstoename op te vangen.





Drie bouwprojecten staan momenteel in de steigers in de Verdunstraat, de hoofdweg in Haren. Zowel de Stad Brussel, het Gewest als een privéondernemer kochten gronden op om er sociale woningen neer te planten, goed voor in totaal 400 appartementen.





Maar volgens de gemeente en de buurtbewoners is Haren helemaal niet voorbereid om honderden nieuwe inwoners op te vangen.





Volle scholen en bussen

"Nu al moeten de lagere scholen kinderen weigeren. Meer dan 50 families moeten hun kinderen noodgedwongen inschrijven in scholen van andere gemeentes als Schaarbeek en Laken. Ook de crèches zitten overvol. De zoektocht naar een degelijke opvang is een doorn in het oog van vele inwoners", klaagt gemeenteraadslid Dominique De Backer. 'Bovendien kampt Haren ook al langer met mobiliteitsproblemen. Ten eerste zit bus 64 elke dag propvol pendelaars. Sommige reizigers moeten 40 tot 70 minuten rechtop staan. Dat is toch onmenselijk? Ten tweede is de Verdunstraat onderhevig aan enorme files tijdens de spitsuren. Sluipverkeer dat de drukte van de Haachtsesteenweg wil ontwijken, raast door de straat."





Dat er nu drie verschillende bouwprojecten in de straat worden opstart, snapt hij niet. Met de verdwijning van de groene velden zal volgens hem ook het dorpse karakter van Haren stilaan verdwijnen. "Pas zodra de investeringen in de bouwgronden afgerond waren, werd de gemeente op de hoogte gebracht", aldus De Backer.





Nog geen info

"De buurtbewoners werden al helemaal in het ongewisse gelaten." In een boze brief deed De Backer zijn beklag bij bevoegd minister van Huisvesting en Levenskwaliteit Céline Frémault. Hij vroeg om de bouwprojecten tijdelijk uit te stellen.





"Omdat het project nog maar kortgeleden werd opgestart, hebben we nog geen contact kunnen opnemen met de buurtbewoners", klonk het op het kabinet van de minister. "Samen met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die officieel eigenaar is van het terrein, blijven wij in nauw contact met de stad om de bouwprojecten te verwezenlijken. We proberen zoveel mogelijk te werken in harmonie met de wijk."





De Backer maakt zich echter niet al te veel illusies. "De kans dat het Gewest het project afblaast is klein. Maar dan verwacht ik wel dat ze actie ondernemen tegen de verschillende capaciteitsproblemen. Een beter openbaar vervoer en meer scholen en crèches is al een eerste stap om de levenskwaliteit in Haren te verbeteren. Maar ik wacht nog steeds op antwoord van het Gewest."