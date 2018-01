Gemeente lanceert website voor frisse ideeën 02u57 0

Bewoners kunnen via een nieuwe campagne van de gemeente Sint-Gillis eigen ideeën voorstellen over de toekomst van hun gemeente.





Een spectaculair lichtfestival, banken rond het basketbalterrein en zelfs een reuzenglijbaan voor kinderen op het Moricharplein. De website 'G1060 Ideeën' loopt over van innoverende projecten. Die worden door de inwoners van Sint-Gillis zelf voorgesteld. "Met het initiatief willen we zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de toekomst van Sint-Gillis. Ze mogen ideeën uitwisselen die we later bespreken", verklaart schepen Thierry Van Campenhout op de website. "Ook lokale verenigingen zijn betrokken bij de campagne." De bedoeling is om enkele van de plannen ook daadwerkelijk te verwezenlijken in de gemeente. Nog tot 20 februari kunnen burgers op de website participeren. In een tweede fase worden 100 bewoners lukraak uitgekozen om een panel te vormen. Zij bespreken al de geposte voorstellen en stellen een burgerpact op. Die wordt overhandigd aan het gemeentebestuur en zal als leidraad dienen bij de constructie van toekomstige ideeën en projecten.





(DCFS)