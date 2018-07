Gemeente krijgt tweede containerpark 28 juli 2018

In Vorst opent vandaag een tijdelijk containerpark. Het tweede recyclagepark moet de druk verlichten sinds de containers in Ukkel gesloten werden. Sinds het containerpark in Ukkel haar deuren sloot, was de toestroom bij dat van Vorst niet meer te houden. Bewoners klaagden over te veel wagens en enorme lawaaihinder. Het ging zo ver dat het gewest dringend op zoek moest naar een oplossing en daarom besloot om aan de Humaniteitslaan, op enkele honderden meters van het park in Vorst, een tweede tijdelijk park te installeren. Dat opent vandaag haar deuren en blijft nog een hele zomer staan. Volgens staatssecretaris voor Openbare Netheid Fadila Laanan zou het park op termijn een echt gewestelijk containerpark worden. De kostprijs van het park bedroeg 500.000euro. (DCFS)





