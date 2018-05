Gemeente introduceert netheidsprojecten 11 mei 2018

De dienst Netheid uit Anderlecht zet samen met culturele instellingen projecten op om de vervuiling te bestrijden. Ze focussen op de wijken Kuregem en het historisch centrum. Een nieuw aangestelde buurtconciërge patrouilleert in de wijk en controleert de straten. De conciërge communiceert met de handelaars en buurtbewoners om problemen aan te pakken. Verder installeert de gemeente extra camera's aan de hoeken van de Brogniezstraat met de Plantinstraat en de Otletstraat. Ook de leerlingen zetten zich in voor de netheid. Tijdens de actiedagen Witte Tornado's maken ze de buurt schoon en knutselen ze sensibiliseringsborden uit recyclagemateriaal. De borden krijgen een plek in de Anderlechtse straten. Ten slotte komen er ook kunstwerken om de bewoners te sensibiliseren. De gemeente kreeg 200.000 euro van het Agentschap NetBrussel en Fostplus om de projecten te realiseren. (DCFS)