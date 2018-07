Gemeenschapswacht redt kinderen 06 juli 2018

02u46 0

Een gemeenschapswacht heeft maandagnamiddag twee jonge kinderen gered die opgesloten zaten op een balkon op de derde verdieping. "De feiten speelden zich af in de Anneessenswijk", zegt de woordvoerder van Bravvo, preventiedienst van de stad Brussel. "De gemeenschapswacht zag hoe de twee kinderen niet meer naar binnen konden en merkte op dat er geen ouders in de buurt waren. Daarop besloot hij om via het appartement van de buren naar het balkon te klimmen, zodat hij de kinderen in veiligheid kon brengen. Er bleek ook nog een derde kind in het appartement aanwezig te zijn, maar de ouders waren niet thuis." Vooraleer de man aan zijn klim begon, waarschuwde hij de hulpdiensten. "Zodra die arriveerden, werden de drie kinderen en gemeenschapswacht naar beneden getakeld." (VDBS)





