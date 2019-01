Gele hesjes voeren actie bij Engie Electrabel en Proximus DBS

13 januari 2019

17u38 0 Brussel Een zestigtal gele hesjes heeft zaterdagnamiddag een protestactie gehouden voor de zetel van Engie Electrabel in Brussel. De manifestanten klagen de immer stijgende elektriciteitsfacturen aan. Daarna ging het ook nog naar de nabijgelegen zetel van Proximus. Er waren geen incidenten.

“De tarieven van Engie Electrabel zijn de hoogste in Europa. Volgens een studie dreigen die voor een gezin nog te stijgen tot 2.500 euro per jaar. Dat is een enorm bedrag”, verklaarde een van de organisatoren van de manifestatie.

De demonstranten willen een verlaging van de btw op energie van 21 naar zes procent, willen dat Engie Electrabel een ‘normale’ belasting ophoest, de opname van brandstof in de loonindex en een loonsverhoging in alle sectoren. Voorts zijn zij gekant tegen de CO2-taks.

De gele hesjes verplaatsten zich daarna naar de nabijgelegen zetel van Proximus. Daar protesteerden zij tegen de door het bedrijf aangekondigde ontslaggolf.