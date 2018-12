Gele hesjes roepen op tot geweld in Youtbe-video VRJB

21 december 2018

11u09 0 Brussel Via sociale media kondigen de gele hesjes een nieuwe betoging in Brussel aan. In een video roepen zij het Belgische volk dit keer expliciet op om geweld te gebruiken.

In een nieuwe Youtube-video roepen gele hesjes op om zaterdag voor de vierde keer af te zakken naar de hoofdstad. Een anonieme stem spreekt het Belgische volk toe: “De tijd van de pacifistische betogingen van de gele hesjes is voorbij”, klinkt het. Met de dramatische tonen van Requiem For a Dream roept de anonieme stem op om geweld te gebruiken tegen de ordediensten. Hiervoor spreekt hij verschillende groepen aan waaronder ook voetbalhooligans.

Het zou de vierde week op rij zijn dat de hesjes in de hoofdstad verzamelen. De laatste betoging van het hesjes, vorige zaterdag, verliep rustig en was opvallend kleiner dan de weken voordien.