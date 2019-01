Gele hesjes delen pamfletten uit WHW

05 januari 2019

13u11 0 Brussel De ‘gele hesjes’ geven niet op. Deze middag voeren ze actie aan een tankstation in de Belliardstraat.

In tegenstelling tot de voorbije weekends wordt er vandaag geen mars gehouden door de Brusselse straten. Wel lieten een tiental manifestanten, natuurlijk getooid in gele hesjes, zich opmerken door in de buurt van een tankstation in de Belliardstraat pamfletten uit te delen. De vrees bestond dat ze het bewuste station zouden blokkeren maar zo ver is het momenteel nog niet gekomen.

