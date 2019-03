Gekste outfits uit de kast voor sci-fi en fantasybeurs DBS

03 maart 2019

17u33 0 Brussel Wie verzot is op sciencefiction, fantasy en popcultuur op de Comic kon het voorbije weekend zijn hartje ophalen op de Comic Con-beurs in ‘Tour & Taxis’ in Brussel.

Het was de vierde editie van de beurs voor liefhebbers van sci-fi en fantasy. De bezoekers werden bovendien aangemoedigd om in ‘cosplay’ te komen, verkleed als een favoriet fictief personage. Onder meer Captain America en The Ghostbusters maakten hun opwachting. Ook de Power Rangers waren aanwezig en uiteraard passeerden ook heel wat personages uit de Stars Wars-saga de revue.

Tijdens het evenement werden ook cosplayparades georganiseerd. Naast heel wat thematische stands was er een spelzone voorzien, fanclubs tekenden present en je kon ook deelnemen aan wedstrijden of een lichtzwaarddemonstratie bijwonen.

De beurs pakte bovendien ook uit met actrices Bonnie Wright en Evanna Lynch die Ginny Weasley en Luna Lovegood in de “Harry Potter”-films spelen. Jaren ‘90 nostalgici konden ook Corin Nemec (Parker Lewis) of Nicholas Brendon (Xander uit “Buffy The Vampire Slayer”) ontmoeten.