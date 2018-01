Gekocht op de kerstmarkt: een... huis ELVIRA (28) TIKT MONGOOLSE HUT OP DE KOP EN WIL ER IN WONEN FREYA DE COSTER

02u38 0 Baert Elvira demonteert de vloer van haar joert. Die wil ze later weer opbouwen in een Gents veld. Brussel Hét koopje van de kerstmarkt? Dat mag Elvira De Cauter (28) wellicht op haar naam schrijven. Zij kocht er een joert - een ronde, Mongoolse hut - die gebruikt werd als kerstchalet. "Wat ik daarmee van plan ben? Er in wonen, natuurlijk!"

Een huis was wel het laatste wat Elvira verwacht had te vinden op de Brusselse kerstmarkt. En toch: toen ze enkele dagen geleden tijdens een familie-uitje de ronde, houten hut in het oog kreeg, was ze meteen verkocht. Haar droom is om de joert opnieuw op te bouwen in een veld of weide in Gent, en er daar een knusse woning van te maken. "De joert maakte deel uit van het Mongoolse dorpje dat op de kerstmarkt een eigen plek gekregen had, en waar Mongoolse spullen verkocht werden", vertelt Elvira. "Het was niet de koopwaar die mijn aandacht trok, maar wel een bordje met de woorden 'Te Koop'. Eerder dan de hut na de kerstmarkt af te breken, bood de eigenaar die dus ook aan. Ik heb geen seconde getwijfeld en de man opgebeld. Even later was de deal gesloten: voor 6.500 euro was de joert van mij. Een koopje, want oorspronkelijk kost zo'n hut wel 9.000 euro - en dan ontbreken de ramen en vloer vaak nog. Maar deze joert is tiptop in orde."





Baert Marc Een beeldje van de joert toen die nog in vol ornaat stond te blinken op de Brusselse kerstmarkt.

Milieubewust wonen

Gisteren was Elvira al samen met enkele stielmannen druk in de weer om haar toekomstige huis uit elkaar te halen en naar Gent te verhuizen. "Eigenlijk was ik van plan om zelf een hut te bouwen", klinkt het. "Ik speelde al langer met het idee om meer milieubewust te wonen. Tegenwoordig is het ook niet meer zo uitzonderlijk om een caravan of tuinhuis omgebouwd te zien worden tot woning. Maar deze unieke kans kon ik niet voorbij laten gaan."





Elvira geeft toe dat het geen evidentie is om in zo'n beperkte ruimte te leven. Ze beschouwt haar nieuwe woning dan ook als een experiment. "De joert heeft een diameter van 6,80 meter, en is 1,70 meter hoog. Dat valt eigenlijk best mee, als je bedenkt dat ik hier moet slapen, eten en koken. Een keuken zal ik nog moeten installeren en voor sanitair is er wel te weinig plaats. Maar dat moet dan maar buiten de tent komen. En dan is er ook nog het probleem van de elektriciteitsvoorziening, maar dat zijn zorgen voor later."





Het enige wat Elvira nog moet doen, is een lapje grond vinden voor haar nieuwe thuis. Liefst een plek waar ook andere mensen in een joert of klein huisje wonen. "De wet is heel vaag over wonen in kleine, houten constructies. Hetzelfde geldt voor samenhuizen. Maar deze alternatieve leefsituaties worden steeds populairder en in vele gevallen knijpen lokale overheden een oogje dicht. Desnoods domicilieer ik me op een ander adres, tot ik een oplossing vind. Best spannend, maar leven in een joert lijkt me heerlijk. De ronde ruimte en de gezellige sfeer: meer heb ik niet nodig!"