Geen zwembad? De fontein in, dan maar POOL IS COOL WIJST HOOFDSTAD LUDIEK OP GEBREK FREYA DE COSTER

02 juni 2018

02u54 0 Brussel De fontein op de Albert II-laan werd gisteren even omgevormd tot een openluchtzwembad. Daar is volgens vzw Pool is Cool, initiatiefnemer van de actie, dan ook nood aan in de hoofdstad. "Een drijvend zwembad op het kanaal zou toch ideaal zijn?"

Ondanks het regenweer waren vrijdag nog altijd tientallen Brusselaars te vinden voor wat pootje baden aan het geïmproviseerde strand ter hoogte van het Noordstation. De organisatie Pool is Cool had er voor één dag de toestemming gekregen om de fontein om te vormen tot zwembad, inclusief strandstoelen en bar. Vorige zomer bouwde de vzw ook al een zwembad aan Bozar om het gebrek aan openluchtbaden in de hoofdstad aan te kaarten.





Overal, behalve in Brussel

"In alle Belgische grootsteden kan je in openlucht zwemmen, behalve in Brussel", zegt Paul Steinbrück van Pool is Cool. "Al drie jaar strijden we voor een eigen zwemplek en elke zomer zijn we genoodzaakt om een tijdelijke installatie op te trekken. Het wordt tijd dat de gemeenten en het gewest investeren in een permanente voorziening. Een publiek zwembad dient niet alleen een sportief, maar ook een sociaal doel."





De organisatie koos niet lukraak voor de iconische fontein op de Albert II-laan. "De Noordwijk kampte lange tijd met een slecht imago, maar profileert zich nu als een opkomende wijk", klinkt het. "De nood om ook een fatsoenlijk vrijetijdsaanbod uit te werken, dringt zich dan ook op. Uiteraard is deze fontein geen geschikte locatie, maar het kanaal ligt slechts driehonderd meter verderop. Daar een drijvend zwembad uitbouwen, dat is toch perfect mogelijk?" De organisatie legt ook alternatieve voorstellen op tafel, zoals een zwembad op een dak. Al ligt een zwemplek in open water volgens Pool is Cool het meest voor de hand. "Het water is er al, enkel de infrastructuur moet volgen. Maar dan moet natuurlijk ook wel de kwaliteit van het water gegarandeerd zijn."





Haalbaarheidsstudie

De oproep lijkt alvast niet in dovemansoren gevallen te zijn, want op 15 juni lanceert het ministerie van Leefmilieu een haalbaarheidsstudie rond de zwemwateren in Brussel. De onderzoekers zullen waterstalen nemen van de vijvers en andere plassen, en de kwaliteit ervan analyseren. In een tweede fase zullen verschillende kenmerken van de waterpartijen onder de loep genomen worden, zoals diepte, indeling en het huidige gebruik. "In oktober zullen die resultaten er liggen", zegt minister van Leefmilieu Céline Fremault. "Dan brengen we de plaatsen die het meest geschikt zijn voor zwemmers in kaart. Vervolgens zal er met de beheerders van deze wateren en met de betreffende gemeentebesturen contact opgenomen worden. Het is wel degelijk de bedoeling om uiteindelijk een installatie uit te bouwen waar Brusselse gezinnen kunnen zwemmen."