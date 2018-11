Geen toestemming voor Uber-betoging WHW

12u00 0 Brussel Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft geen toestemming gegeven voor een manifestatie van Uber-chauffeurs vandaag voor het Justitiepaleis. Fernando Redondo, voorzitter van de Belgische federatie van limousinechauffeurs, betreurt dat er geen toestemming is en zal een nieuwe betoging aanvragen voor 14 november.

De actie was gepland in het kader van het geschil voor de Brusselse rechtbank van koophandel dat de Belgische taxifederatie (Febet) plus een 20-tal taxichauffeurs hebben ingesteld. Met hun stakingsvordering tegen Uber en een tiental Uber-chauffeurs willen ze bekomen dat Uber-chauffeurs niet langer in Brussel kunnen rondrijden met een licentie voor huurwagens met chauffeur. De stad verbiedt de manifestatie niet, maat geeft ook geen toestemming om zo problemen voor de openbare veiligheid te vermijden en ervoor te zorgen dat de rechtszaak zonder hinder kan verlopen. Bij gebrek aan toestemming, kan de politie aan personen ter plaatse vragen om uiteen te gaan. Febet en het 20-tal taxichauffeurs willen verhinderen dat bestuurders via een ‘limousine-licentie’, een vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder, samenwerken met Uber. Ze eisen ook een dwangsom van 1 miljoen euro per dag. Volgens Redondo brengt de zaak de toekomst van zowat duizend zelfstandigen en hun families in he gedrang.