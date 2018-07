Geen terrassen meer aan prostitutiecafés BUURT ALHAMBRAWIJK REAGEERT OPGELUCHT NA INTREKKING VERGUNNINGEN FREYA DE COSTER

25 juli 2018

02u32 0 Brussel De vele klachten van de buurtbewoners en het buurtcomité in de Alhambrawijk hebben geloond. De terrasvergunningen van de prostitutie-en drugcafés als Jimmy bar, Diamantbar en City 54 zijn ingetrokken. Volgens de buurt een wereld van verschil, want van nachtelijke overlast is nu al heel wat minder sprake.

Het oogt de voorbije maanden veel rustiger in de Alhambrawijk. De buurt wordt gekenmerkt door louche drugs- en prostitutiecafés en kampt met een dubieuze reputatie waar nachtlawaai, vechtpartijen en tippelen de buurtbewoners teisteren. Aan die nachtelijke overlast komt geleidelijk een einde, want de stad besliste om de vergunning van de luidruchtige terrassen in te trekken. "De politie en de stad kregen constant klachten van buurtbewoners en het wijkcomité Alhambra binnen", zegt Lisa Saoul, woordvoerster van schepen van Economische Zaken Marion Lemesre. "Elk jaar vragen de cafés hun vergunning opnieuw aan, maar voor een tiental cafés die voor overlastproblemen zorgen, hebben we de vergunning geweigerd."





Wereld van verschil

De dienst Horeca voerde een controle uit en betrapte twee cafés die ondanks het verbod toch hun terras hadden uitgestald. De hele boel werd prompt ingeladen en met een vrachtwagen weggevoerd. Bij café Taverne 54 ging de stad zelfs een stap verder. Het café, waar vermoedelijk getippeld werd en drugs werd verhandeld, werd verzegeld en moest definitief sluiten. De buurt reageert opgelucht, want eindelijk keert er wat rust terug. "Een wereld van verschil, ik ben zo opgelucht", zegt Virginie Michel van Café Theatre/Bridge. Haar zaak bevindt zich schuin tegenover de gesloten prostitutiebar Taverne 54. "Ik kan niet tellen hoe vaak de politie tussenbeide kwam bij de zoveelste vechtpartij op het terras. Er werd constant gevochten en gescholden, er hingen steeds drugverslaafden rond en ze maakten lawaai tot 's avonds laat. Mijn klanten vluchtten letterlijk weg. Nu kunnen ze weer ongestoord tot 's avonds aan onze tafels zitten."





Overlast en sekswerkers

Volgens Comité Alhambra is de beslissing niet enkel een middel om nachtlawaai, maar ook om het prostitutieprobleem in de wijk aan te pakken. "De terrassen werden dikwijls gebruikt door de pooiers om hun meisjes 24 uur op 7 in het oog te kunnen houden, maar ook door de sekswerkers om klanten te ronselen of door klanten om de prostituees te keuren", schrijft wijkcomité Alhambra op hun Facebookpagina. "Bovendien veroorzaakten ze veel overlast. Zeker ook 's nachts, want de terrassen bleven dag en nacht staan, zoals bijvoorbeeld aan de Jimmy Bar, de Terminus, en de Taverne 54. We vroegen de stad om de terrassenvergunningen in te trekken, niet enkel voor de overlast, maar ook om de straatprostitutie binnen de perken te houden." Ze bedanken de stad alvast om te reageren. "Het maakt echt een groot verschil uit voor onze wijk, zeker nu met de warme dagen van de afgelopen weken."