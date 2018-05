Geen straf voor chirurg na stukgelopen ziekenhuisromance 11 mei 2018

02u34 0 Brussel Een 40-jarige chirurg van het Sint-Elisabethziekenhuis is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. De man verkreeg de opschorting voor enkele gevallen van slagen en verwondingen aan zijn minnares. Eerder had het parket nog een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel gevorderd.

De feiten lezen als een goedkope stationsroman. De man was een relatie begonnen met iemand die in de cafetaria van het ziekenhuis werkte. Na een tijdje werd duidelijk dat hij zijn vrouw niet zou verlaten, met enkele fikse ruzies tot gevolg. Volgens het slachtoffer zou hij haar tot vier maal toe geslagen hebben. De man bekende op zijn beurt dat hij haar één keer geslagen had na een verhitte discussie. Na een gezellig filmavondje wilde zij immers dat hij nog wat langer bleef. Omdat zijn vrouw dan argwaan zou krijgen, weigerde hij, met de discussie en de vuistslag tot gevolg.





Ontslagen

Ook zij liet zich niet onbetuigd. Zo stormde ze zijn kantoor binnen tijdens een consultatie en wachtte ze hem op na zijn werk. Om die redenen werd zij -in tegenstelling tot de man zelf- ontslagen.





Schadevergoeding

De rechter nam de houding van het slachtoffer en de specifieke context mee in zijn overweging. Ook achtte hij niet alle beweerde feiten bewezen en daarom besloot hij de beklaagde geen straf, maar slechts de opschorting te geven. Wel moet hij zijn voormalige minnares een schadevergoeding van 300 euro betalen. (WHW)