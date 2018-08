Geen straf na uit de hand gelopen discussie 14 augustus 2018

Een Brusselse dertiger heeft de opschorting gekregen voor partnergeweld. Eerder had het parket een werkstraf van 60 uur gevraagd nadat hij zijn vrouw een kleine tik had gegeven. Aanleiding van de uithaal was een discussie over het al dan niet naar de zondagsmis gaan. Zijn vrouw vond dat hun zoon absoluut aanwezig moest zijn. De jongen wilde echter liever zijn voetbalmatch gaan spelen. Omdat zijn vader de kant van de jongen koos, kwam het tot een scheldtirade van de mama. Daarbij maakte zij een opmerking over zijn net gestorven vader, met de slag tot gevolg. Zij diende klacht in. Gezien het schuldbesef en het blanco strafregistert van de beklaagde besloot de rechter hem geen straf te geven. (WHW)