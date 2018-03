Geen lijnbussen tot Brussel-Noord 27 maart 2018

De taxisector betoogt vandaag en zal voor enorme verkeershinder zorgen. De Lijn kort daarom een groot deel van zijn buslijnen in. Het station Brussel-Noord zal van 's ochtends vroeg tot 14 uur niet bediend worden. In de plaats daarvan rijden ze tot aan enkele belangrijke overstappunten in de buurt. De taxisector blijft heel vaag in zijn communicatie, waardoor de politie moeilijk kan inschatten waar de grootste hinder zal plaatsvinden. Vooral de invalswegen van de E19 en de E40, maar ook de Kleine Ring en de Albert II-laan zullen hoogstwaarschijnlijk geblokkeerd zijn. (DCFS)