Geen kranten in Brussel-Stad door staking WHW

07 november 2018

11u26 0 Brussel Als gevolg van de stakingsactie in de postsorteercentra zijn er vandaag in Brussel-Stad geen kranten rondgebracht. Ook in Brussel-Noord werden geen kranten verdeeld, maar was er wel gedeeltelijk een gewone uitreiking. De directie van bpost wil zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten met de vakbonden, om zo tot maatregelen en oplossingen te komen.

Tot 22.00 uur dinsdagavond werden nog maximaal brieven en pakjes weggevoerd naar de uitreikingsbureaus, vanwaar de postbodes vertrekken. Daardoor vond er wel een uitreiking van brieven en pakjes plaats, weliswaar met een beperkt volume. Dat had vooral gevolgen voor mensen die in het centrum van Brussel wonen. Die vonden deze morgen geen krant in de bus. Ook in Brussel-Noord werden geen dagbladen verdeeld, maar was er wel een gewone uitreiking. Niet alleen in Brussel, maar ook in Henegouwen was er grote hinder door de staking bij Bpost. De directie van bpost wil zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Het zegt vragende partij te zijn om zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten met de vakbonden.