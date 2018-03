Geen grote herdenking op 22 maart 12 maart 2018

Dit jaar zullen er geen grote ceremoniële momenten zijn tijdens de herdenkingen die op 22 maart plaatsvinden. Wel zijn er enkele toespraken op de plaatsen van de aanslagen gepland, met name aan de Memorial Garden, nabij de luchthaven van Zaventem.





Op Brussels Airport zal er een minuut stilte gehouden worden op het tijdstip dat de aanslagen plaatsvonden, in aanwezigheid van premier Charles Michel. Aan het metrostation Maalbeek zal een minuut stilte gehouden worden in aanwezigheid van de premier en Brussels burgemeester Philippe Close.





De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zal daarbij de namen van de slachtoffers tonen in het station. De premier zal om tien uur bloemen neerleggen aan het monument nabij het Schumanplein, ter ere van alle slachtoffers van terreuraanslagen in België en het buitenland. (DCFS)