Geen GoBee.Bike fietsen meer in hoofdstad

Het deelfietsensysteem van GoBee.Bike trekt zich terug uit Brussel na aanhoudend vandalisme. "We zijn in de herfst erg warm onthaald in Brussel", zegt Alex de las Heras, woordvoerder van het bedrijf. "Maar na enkele weken merkten we dat het vandalisme aan onze vloot limieten heeft bereikt die we niet meer kunnen overbruggen. Het is voor ons financieel niet haalbaar om hiermee verder te gaan." GoBee.Bike probeert ondertussen alle fietsen terug te recupereren. "Helaas zijn sommige fietsen zo erg beschadigd dat we hen niet meer kunnen vinden met de GPS-tracker. We rekenen op de hulp van de Brusselaars om ons te melden waar er nog fietsen staan."





(VDBS)