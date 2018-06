Geen akkoord over ondergrondse parking Lehonplein 15 juni 2018

02u35 0 Brussel De gesprekken tussen Schaarbeek en Interparking over de aanleg van een parking onder het Lehonplein zijn afgesprongen. Onder meer het schrappen van alle bovengrondse parkeerplaatsen was voor Schaarbeek een brug te ver.

Burgemeester Clerfayt en diens schepen van Mobiliteit Denis Grimberghs laten weten dat de onderhandelingen met Interparking op niets uitdraaiden, omdat die laatste een reeks onaanvaardbare eisen op tafel legde. Het ging dan bijvoorbeeld om de vraag om alle bovengrondse parkeerplaatsen te schrappen en over de tarieven voor gebruikers.





De gemeente blijft wel vragende partij voor een parking onder het Lehonplein. Maar omdat Interparking de enige private partner was die zich kandidaat stelde om die aan te leggen, te financieren en uit te baten, is niet meteen duidelijk hoe of wanneer de parking er nog kan komen. De ondergrondse parking zou normaal een 260-tal plaatsen tellen. (DCFS)