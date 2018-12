Geel hesje (18) krijgt boete van 150 euro voor beledigingen aan politie WHW

12 december 2018

16u15 0 Brussel Een 18-jarig ‘geel hesje’ heeft een boete van 150 euro gekregen omdat ze de politie beledigde op de sociaalnetwerksite Facebook.

De 18-jarige Waalse vrouw, die mee betoogde met de gele hesjes, kreeg een boete van 150 euro voor smaad aan de politie. Ze becommentarieerde op facebook een filmpje waarop agenten in een opstootje met een manifestant betrokken waren. Volgens de politie zou het filmpje een verkeerd beeld van de feiten en van de politie geven. De commentaar van de vrouw, die de agenten beledigde met ‘bande de putes’, is strafbaar. De politie laat ook weten dat de vrouw de keuze had tussen een gerechtelijke vervolging of een boete. “Ze heeft zich verontschuldigd en de boete heeft betaald,” klinkt het. Het parket herinnert eraan dat beledigende commentaren zowel offline als online bestraft kunnen worden.