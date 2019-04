Geef je ook je MIVB-ticket door? Dan riskeer je een boete van 408 euro SZM

11u06 0 Brussel Reizigers die hun MIVB-ticket delen kunnen een boete van 408 euro lopen. “Als je een ticket koopt die geldig is voor een uur, dan mag je die na 20 minuten niet doorgeven.” zo zegt woordvoerder Cindy Arents aan La Capitale.

Op sociale media is het een opkomende trend. Reizigers plaatsen een foto van hun geldig vervoersmiddel in de stations, zodat een andere reiziger die niet wil of kan betalen, een gratis ticket krijgt. Dit kan natuurlijk enkel met JUMP-tickets, omdat ze niet op naam staan. De MIVB beschouwt dit als een overtreding. De regel is dat elke reiziger zijn eigen ticket koopt.

In principe kunnen controleurs die overtreding niet achterhalen. Maar als ze reizigers zien die vervoersbiljetten uitwisselen, dan kunnen ze een boete opleggen van 408 euro. Die boete is even hoog als zwartrijden.