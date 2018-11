Geef dakloze eens een douche cadeau Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

19 november 2018

19u06 0 Brussel Voor amper 1 euro kunnen Brusselse daklozen aan het Zuidstation in Anderlecht genieten van een verwarmende douche. De reële prijs van een douchebeurt loopt echter op tot 5 euro. Om die kost te dekken lanceert de vzw Doucheflux de verkoop van ‘solidaire douches’. “Met een subsidie van 55.000 euro per jaar kan je amper personeel betalen.”

“Om het even wie kan voor 5 euro een solidaire douche kopen”, vertelt Elisabeth Mareels van vzw Doucheflux. Dat is een tegoedbon die daklozen in het dagcentrum kunnen inruilen voor een douchebeurt. Tot nu toe legden de daklozen zelf 1 euro in de pot in ruil voor een douche. Maar dat is niet genoeg om de kosten van zo’n douchebeurt te dekken. “Als je de kosten van zeep, shampoo, badslippers, elektriciteit, water en personeel optelt, kom je al snel aan 5 euro per douchebeurt”, zegt Elisabeth Mareels.

De subsidie van 55.000 euro per jaar die Doucheflux ontvangt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is lang niet voldoende om de vzw draaiende te houden. “Daar kan je amper je personeel mee betalen.” Voorlopig bestaat er geen structurele subsidie voor dagcentra. “En daar moet verandering in komen”, vindt Mareels. In afwachting van meer subsidies, wil de vzw nu de verkoop van solidaire douches aanmoedigen.

De kopers kunnen de bon vervolgens aan een dakloze geven of kunnen ervoor kiezen om de voucher te laten uitdelen door daklozenorganisaties. “Het kan zijn dat mensen elke dag dezelfde dakloze tegenkomen en die persoonlijk een douche willen aanbieden”, gaat Mareels verder. “Maar voor sommige daklozen kan dat net beledigend overkomen. Daarom kan je het ook onrechtstreeks een voucher schenken.” Verkooppunten zoals apotheken, biowinkels of krantenwinkels werken samen met daklozenorganisaties die ervoor zorgen dat de vouchers bij de juiste personen terecht komen. Een solidaire douche kopen kan momenteel op een vijftiental plaatsen in Brussel.

Al 250 bonnen verkocht

Doucheflux haalde haar inspiratie bij de ‘uitgestelde koffie’ of de ‘café suspendu’. Daarbij kunnen mensen een kopje koffie schenken aan een minderbedeelde. Doucheflux verkocht in de tussentijd al meer dan 250 tegoedbonnen voor de wasbeurt.

Het dagcentrum van Doucheflux stelt daklozen sinds 2017 twintig douches, een wassalon en lockers ter beschikking. In een jaar tijd bood de organisatie al meer dan 12.000 douches en 5.000 wasbeurten aan voor daklozen. Van dinsdag tot en met zondag kunnen ze terecht in hun gebouw op de Veeartsenstraat, vlak bij het Zuidstation. Op woensdagnamiddag hebben vrouwen de hele foyer voor zichzelf. Mareels: “De wereld van de daklozen is vooral mannelijk. Vrouwen zonder dak boven het hoofd worden dan ook vaak blootgesteld aan geweld. Woensdag kunnen zij zonder zorgen de douche instappen.”