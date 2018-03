Gedichtenwedstrijd voor Brusselse jongeren 06 maart 2018

02u35 0

Cultuurhuis Passa Porta en de stad Brussel organiseren een gedichtenwedstrijd voor de Brusselse leerlingen. Zo willen ze het Nederlands bij de jonge Brusselse studenten stimuleren. Alle kinderen in een klas van het 4de of 5de leerjaar basisonderwijs kunnen hun schrijftalent bewijzen door aan de gedichtenwedstrijd deel te nemen. Het thema van het gedicht is "mijn toekomst". "Het is belangrijk om het Nederlands te promoten en de creativiteit van kinderen te stimuleren aan de hand van taal. Met dit thema willen we hen ook laten nadenken over hun toekomst," aldus Els Ampe, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. De winnaar of winnares krijgt als prijs een uitstap naar een pretpark met de klasgenoten. Een gespecialiseerde jury kiest tien laureaten en een winnaar. De gedichten dienen uiterlijk op 20 april 2018 per klas te worden ingezonden. (DCFS)