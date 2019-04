Gebouw in Schaarbeek onbewoonbaar na zware brand Jelle Couder

11 april 2019

22u07 0 Brussel Een flatgebouw in Schaarbeek is onbewoonbaar na een zware brand op de tweede verdieping van het gebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. Ondanks moeizame bluswerken vielen er geen gewonden.

Het vuur in het flatgebouw in de Wijnheuvelenstraat brak maandag rond 13.50 uur uit. Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur te woeden in het appartement op de tweede verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw. Die flat stond vol meubels en spullen, zodat het voor de brandweer heel moeilijk was om het vuur te bestrijden. Daarvoor moest het appartement grotendeels leeggehaald worden.

Uiteindelijk slaagde de brandweer erin om de brand te blussen, maar de flat op de tweede verdieping raakte wel zwaar beschadigd. Ook de flat op de derde verdieping liep brandschade op, terwijl er heel wat waterinsijpeling was in de woning op de eerste verdieping. Daardoor is het hele gebouw minstens tijdelijk onbewoonbaar.

De bewoners van het gebouw hadden zich bij het begin van de brand in veiligheid kunnen brengen, zodat er geen gewonden vielen. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.