Gebouw deels ingestort in Brussel: geen gewonden DBS ADN

25 februari 2019

18u58 0 Brussel In de Belliardstraat in Brussel is rond 16.45 uur een gebouw gedeeltelijk ingestort. Niemand is daarbij gewond geraakt. Dat meldt de Brusselse politie. Volgens de brandweer is het gebouw stabiel en is er geen gevaar dat de gevel het begeeft.

Aan het gebouw – het vroegere Goethe Instituut - waren werken bezig, maar op het moment van de instorting was er niemand meer op de werf. De brandweer en de werfverantwoordelijke zijn na de instorting wel ter plaatse gegaan. Daarbij bleek dat de vloer tussen de benedenverdieping en de eerste verdieping het begeven had. De stabiliteit van de gevel, die geklasseerd is, is door de instorting niet in gevaar gekomen, meldt de brandweer.

Door het incident werden in de Belliardstraat twee van de vijf rijstroken versperd. Rond 17.45 uur was één rijstrook weer vrij en rond 19.10 uur ook de tweede, aldus de politie van zone Brussel Hoofdstad Elsene. Er is geen schade aan het wegdek.