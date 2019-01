GC De Kriekelaar in Schaarbeek zet het nieuwe jaar goed in Jasmijn Van Raemdonck

28 januari 2019

11u16 0

Het nieuwe jaar is goed ingezet in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar. Daar verzamelden de Schaarbekenaren afgelopen vrijdag voor een nieuwjaarsfeest. Dankzij de foodmarket waren alle buiken goed gevuld voor het free podium ‘Neighbours on stage’ van start ging. Niet alleen professionele artiesten maar ook amateurmuzikanten uit Schaarbeek palmden het podium van het gemeenschapscentrum volledig in. Het feestje werd afgesloten met een afterparty waarbij de DJ’s van Very Disco Channel het beste van zichzelf gaven.