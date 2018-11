Gauwdieven teisteren Noordstation Politie start actieplan om plaag te bestrijden Freya De Coster

12 november 2018

14u26 0 Brussel De politie van Brussel-Noord heeft een actieplan op poten gezet om diefstallen in en rond het Noordstation te bestrijden. Het actieplan is broodnodig, want het aantal geregistreerde diefstallen in 2018 is gestegen met 82 procent, diefstal met geweld met 32 procent.

De voorbije maanden kende de wijk een sterke toename van transmigranten, prostitutiesalons en drankgelegenheden. “Deze situatie veroorzaakt criminaliteitsproblemen, spanningen en vechtpartijen, maar creëert vooral ook een onveiligheidsgevoel bij de gebruikers van de wijk”, legt Frédéric Dauphin, korpschef van de politiezone Brussel-Noord, uit. “Wij wilden deze situatie niet ondergaan en hebben dus beslist om te handelen;”

“We hebben vastgesteld dat meerdere criminaliteitsproblemen op ons grondgebied toegenomen zijn”, vervolgt commissaris Yvan Ausloos, directeur van het commissariaat naast het Noordstation. “Drie verschillende criminele fenomenen hebben in het bijzonder onze aandacht getrokken op het ogenblik van het opstellen van het Actieplan, met name de bagagediefstallen, de diefstallen met geweld en de verkoop van verdovende middelen.”

De politie startte in juli een actieplan om de gauwdiefstal te onderdrukken. Zo werden er er de voorbije drie maanden drie zogenaamde Dolly-acties en 22 beveiligingspatrouilles georganiseerd, boven op het dagelijkse werk, en nam het aantal patrouille-uren in de wijk toe met 60 procent. De politie organiseert ook een preventiecampagne en overlegt met de gemeentes Schaarbeek en Sint-Joost-Ten-Node over extra bewakingscamera’s.

De resultaten blijven niet uit. Sinds het actieplan werden 13 gauwdieven gevat, 10 verdachten van drugdealing en 13 daders van dieftal met geweld aangehouden.