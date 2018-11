Gault&Millau eert Brusselse koks Chefkok van het Jaar is David Martin van La Paix in Anderlecht Freya De Coster

05 november 2018

20u50 1 Brussel Gault&Millau heeft opnieuw haar gastronomische gids voor 2019 voorgesteld. Niet alleen haalt Brussel met David Martin van La Paix de Chef van het Jaar binnen, Gault&Millau bekroont ook vier andere Brusselse sterrenchefs tot Gastheer, Groentechef, Ontdekking en Jonge Chef van het Jaar.

Chef van het Jaar: David Martin - La Paix

De meest prestigieuze prijs ging naar David Martin van restaurant La Paix in Anderlecht. De topchef werd uitgeroepen tot Chef van het Jaar in 2019.

“Met David Martin als Chef van het Jaar kiezen we voor een persoonlijkheid die visie, expertise, creativiteit en durf toont. Daarvoor laat hij zich inspireren door zowel de Franse, Belgische als Japanse keuken. Deze intelligente en ondernemende chef heeft aan restaurant La Paix een nieuwe identiteit gegeven, met respect voor het verleden”, aldus de lovende woorden van de redactie van Gault&Millau.

Martin leerde de kunst van het koken van de besten. De Fransman ging in de leer bij topkoks als Jean-Pierre Bruneau en Alain Passard. Hij stond jarenlang aan het roer van Bozar Brasserie in het Brusselse kunstenmuseum, maar uiteindelijk keerde hij terug naar zijn roots en nam het vleesrestaurant van zijn schoonouders over in Anderlecht. In een mum van tijd verbaasde Martin iedereen met een gastronomische restaurant op topniveau, waar hij durfde experimenteren met nieuwe gerechten en technieken. Zo liet hij zijn vlees rijpen in de kelders van het restaurant en ging creatief aan het werk door Japanse invloeden te verwerken in zijn restaurant. De titel van Chef van het Jaar is voor Martin de kers op de taart.

“Ik ben zo fier”, reageert hij. “Deze prijs is een erkenning voor het harde werk dat we verricht hebben. Mijn keuken volgt geen mode of hype, maar doet het anders dan anders. Alles is puur, op het bord komt niets overbodig. Ik maak geen theatrale gerechten om in de magazines te publiceren, maar gebruik enkel wat nodig is om het perfecte gerecht te creëren.” Martin deed heel wat inspiratie op tijdens zijn rondreis door Japan. “Voor alle duidelijkheid, ik serveer geen Japanse gerechten. Maar ik kook volgens de Japans spirit, die erg puur is.” La Paix werd bekroond met 17 op 20. Martin hoopt zijn score volgend jaar nog te verbeteren. “Elke dag proberen we hetzelfde te doen, maar dan beter.”

David Martin vierde de avond door zijn kookkunsten te tonen. Als nieuwe Chef van het Jaar kokkerelde op de Gault&Millau-uitreiking voor een goede 600 man.

Jonge Chef van het Jaar: Maxime Maziers - Bruneau

Maxime Maziers van Bruneau in Ganshoren mag zichzelf beste Jonge Chef in Brussel noemen. “Een prijs had ik nooit verwacht, want het restaurant is amper zes maanden open. De opening van een restaurant is nooit gemakkelijk, maar we kenden meteen een succesvolle start.”

De dertigjarige Maziers maakte al naam als chef-kok in het gerenomeerde visrestaurant L’Escailler du Palais Royal, maar nam in januari het restaurant Bruneau over van topchef Jean-Pierre Bruneau. Bruneau opende in 1975 en haalde na twee jaar al meteen een Michelinster binnen. Later kwamen daar nog twee sterren bij, tot Jean-Pierre Bruneau er vorig jaar de brui aan gaf. Maziers, die vroeger nog als souschef bij Bruneau aan de slag ging, besloot zijn schouders onder het restaurant te zetten, deze keer als chef-kok. En overduidelijk met heel wat succes. “Ik werk met een jonge ploeg, wat voor een enorme dynamiek zorgt. Mijn menu bestaat uit traditionele gerechten, maar met een moderne toets. Twee keer per week bezoek ik zelf de Brusselse markt om inspiratie op te doen. Zo leer ik elke dag bij en blijf ik groeien. “ Bruneau kreeg een mooie score van 15 op 20.

Gastheer van het Jaar: Fabrice D’Hulster - Sea Grill

Sommelier Fabrice D’Hulster van Sea Grill ontvangt de prijs van Gastheer van het Jaar. “Deze prijs is niet enkel voor mezelf, maar voor het hele team”, zegt D’Hulster trots. “Twintig jaar geleden startte ik bij Sea Grill en sindsdien heb ik altijd enthousiast mijn werk voortgezet. Deze prijs is een fantastische beloning voor jarenlang werk.” Het succes van een gastheer ligt volgens D’Hulster vooral in het plezier dat je beleeft. “Dat straal je ook uit naar de klanten. Ik dank ook mijn familie, want een restaurant runnen vraagt veel tijd. Soms moet je offers maken.” Sea Grill steeg ten opzicht van vorig jaar en kreeg een prachtscore van 18,5 op 20. Het restaurant werd bovendien ook bekroond tot ‘New on the Top’.

Groentechef van het Jaar: Nicolas Decloedt - Humus x Horense

De Groentechef van het Jaar gaat naar Nicolas Decloedt van Humus x Hortense. Het humusrestaurant is een samensmelting van het voormalige huiskamerrestaurant Humus Botanical Gastronomy van Decloedt en de cocktailbar Hortense van Matthieu Chaummont en serveert groenteschotels en cocktails op gastronomisch niveau. “Ons succes? We werken uitsluitend met seizoensproducten. Alles is organisch en lokaal, van topleveranciers die we vertrouwen. Niet enkel wat op het bord ligt is biologisch, ook de wijnen zijn van biologische boeren. Zelfs het design en interieur is zo natuurlijk mogelijk. Deze prijs is een enorme eer.”

Decloedt deed ervaring op in toprestaurants als Bon-Bon en In de Wulf. Humus x Hortense kreeg een score van 14,5 op 20.

Ontdekking van het jaar: La Canne en Ville

De onopvallende façade, maar charmant interieur en topgerechten, leverde La Canne en Ville ongetwijfeld de titel van ‘Ontdekking van het Jaar op’ in Brussel. Het Franse haute-cuisine restaurant is gevestigd in een oude beenhouwerij en oude vleeshaken en klassieke tegels sieren nog steeds het decor. Vlees is dan ook de hoofdnoot op het menu van La Canne en Ville, met specialiteiten als kalfszwezerik, ossenhaas of ribeye. Chefkok Christian Schmidt importeert het vlees van de beste regio’s en haalt zo een score van 14 op 20 én de titel Ontdekking van het Jaar binnen.

Overige laureaten

Ook heel wat andere Brusselse restaurants vielen in de prijzen. In de categorie POP die de gids vorig jaar lanceerde en streetfood-restaurants bekroont, sleepte het Syrische restaurant My Tannour de prijs in het Brusselse Gewest in de wacht. Le Tournant in Elsene kaapte dan weer de prijs in de categorie ‘Prijs-Plezierverhouding’ weg en is met 13 op 20 ook gestegen. Voor het eerst bekroont Gault&Millau ook cocktailbars. In Brussel mag de unieke en eigenzinnige bar La Parmacie Anglaise zich tot beste uitroepen. Bon-Bon in Sint-Pieters-Woluwe blijft haar absolute topscore behouden, met 19,5 op 20. De opvallendste stijger in Brussel is het restaurant van Bozar met een score van 16,5 op 20.