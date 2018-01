Gaslek verstoort treinverkeer 25 januari 2018

Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Schaarbeek was gisterochtend onderbroken door een gaslek langs de Vilvoordsebaan, vlak bij de spoorlijnen in Laken. Volgens Sibelga werd er een gasleiding geraakt tijdens werken. Ontploffingsgevaar was er niet, maar toch werd de brandweer in bijstand gevraagd.





De Vilvoordselaan werd tijdelijk afgesloten, evacuaties waren niet nodig.





Het treinverkeer lag uiteindelijk stil tot na 10.30 uur, toen de Vilvoordsebaan weer vrijgegeven werd. (VDBS/DCFS/SRB)