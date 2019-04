Garageboxen geblokkeerd door werken in Leiestraat: “Niet eens een verwittiging gehad” Jelle Couder

11 april 2019

12u35 0 Brussel Pech voor de huurders van een aantal garageboxen in de Leiestraat in Sint-Jans-Molenbeek. Door wegenwerken kunnen zij niet langer bij hun box. “En de gemeente heeft ons niet eens op voorhand verwittigd”, zegt eigenaar Etienne Goeman.

In de Leiestraat wordt momenteel het wegdek vernieuwd. Daardoor kunnen de bewoners gedurende 40 dagen niet meer met hun wagen tot bij hun woning. Voor Etienne Goeman, die op de Jetsesteenweg om de hoek een begrafenisonderneming heeft, zijn er extra problemen. “Ik heb hier een aantal garageboxen die ik verhuur en waar ik lijkkisten opsla”, zegt hij. “Maar ik wist op voorhand van niets. Ik heb niet eens de eigenaars van de boxen kunnen verwittigen. Mijn dochter heeft ook maar net op tijd onze lijkwagen kunnen verplaatsen.”

Bij de werken wordt het wegdek van de straat, die tussen metrostations Belgica en Simonis loopt, volledig vernieuwd. “Maar ondertussen hebben ze ook wel de asfalt opgebroken voor mijn garages”, zegt Goeman. “Die had ik nog zelf aangelegd. Ze hebben ook zonder iets te vragen een container en een verplaatsbaar toilet op mijn eigendom gezet.”

Wegdek in zeer slechte staat

In de buurt hangen wel degelijk papieren op met de aankondiging van de werken. “Wij hebben inderdaad bericht gekregen”, zegt buurtbewoner Gheorghes Rubliovschy. “Bovendien is het een goede zaak dat er gewerkt wordt, want het wegdek was in heel slechte staat. Ik hoop alleen dat de gemeente nog iets doet om de snelheid in onze straat te beperken en om ervoor te zorgen dat er niet te veel sluipverkeer komt.”

Toch zijn de opgehangen berichten onvoldoende, vindt Goeman. “Ze hadden best een brief gestuurd. En het is toch niet teveel gevraagd om in het kadaster op te zoeken wie hier een eigendom heeft. Ik durf te wedden dat ik hier niet de enige ben in de straat.”

Schepen van Openbare Werken Jef Van Damme (SP.A) bevestigt dat iedereen in de straat werd verwittigd. “We hebben brieven gestuurd en intensief geflyerd in de straat”, zegt hij. “Als eigenaar van garages gaat het hier om een speciaal geval. De persoon in kwestie neemt dan ook best contact met ons op om de situatie op te lossen. We verwachten ook niet dat de hinder de volle 40 dagen zal aanhouden. Zulke werken gebeuren in fases.”