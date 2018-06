Frietkot deelt gratis 4.000 bakjes friet uit voor 130ste verjaardag 27 juni 2018

02u41 0 Brussel Voor de eerste en misschien wel enige keer konden Brusselaars gisteren proeven van frieten op de Grote Markt. De oer-Brusselse frituur Vandermeulen vierde haar 130-jarig bestaan door er gratis frieten uit te delen.

Al vier generaties lang trekt de familie Doop-Vandermeulen rond op Brusselse kermissen, festivals en evenementen met hun mobiele friettruck Vandermeulen. Om hun 130ste verjaardag te vieren, versneed de familie 1 ton aardappelen, goed voor 4000 bakjes friet en deelden ze gratis uit op de Grote Markt. Ze nodigden zelfs een fanfare uit.





Unicum

"Een unicum, want nog nooit mocht een frituur op het plein standhouden", zegt Jonathan Doop-Vandermeulen (23). "Mijn overgrootmoeder Berta startte de frituur in 1888. Daarna namen mijn grootouders het over, vervolgens mijn ouders en nu ik."





Op zijn 14 jaar stopte Jonathan met school, om op zijn 18de de frituur over te nemen.





"Ik ben opgegroeid in de frietwagon. Onze recepten worden van generatie op generatie doorgegeven. Onze succesformule? Goede aardappelen, goed frietvet en tweemaal bakken. Eerst op 150 graden, dan op 180 graden."





En dat loont, want de frieten van Vandermeulen werd al meermaals bekroond tot 'Beste frieten van Brussel." (DCFS)