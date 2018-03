Fresco van naakte vrouw opgedoken 06 maart 2018

02u48 0

De lijst van seksueel getinte muurschilderingen blijft maar aangroeien. Op de Varkensmarkt schittert ditmaal een fresco van een naakte, rustende vrouw, met haar hand op haar buik.





De fresco doet qua stijl opvallend veel denken aan de andere controversiële muurschilderingen die de voorbije maanden in Brussel opdoken. Zo verschenen er een penismuur, een anusmuur en een tekening van een masturberende vrouw, verspreid over de stad. Ook een schildering van een onthoofding deed veel stof opwaaien. Hoewel de artiest zijn of haar identiteit niet wil prijsgeven, gaat vooral de naam van Brusselse kunstenaar Bonom over de tongen. Die wil echter niets bevestigen. Of het fresco al dan niet mag blijven, beslist de eigenaar van het gebouw. De stad Brussel is wel verantwoordelijk voor de mogelijke verwijdering.





(DCFS)