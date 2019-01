Franstalige middelbare scholen houden donderdag werkonderbreking VRJB

15 januari 2019

17u09

In alle Franstalige middelbare scholen van de stad Brussel wordt donderdag een werkonderbreking gehouden. Dat hebben de vakbonden aangekondigd.

De aanleiding voor de actie is onder meer de weigering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar ongepast gedrag van een deel van de Administratie van het Openbaar Onderwijs. Het onderzoek kwam er niet, ondanks het volgens de vakbonden vernietigende dossier dat werd ingediend én de eerdere werkonderbreking op 11 oktober 2018. Daarnaast bekritiseren ze de herhaaldelijke aanvallen op personen die gebreken of slecht lopende zaken binnen de onderwijsinstellingen onder de aandacht brengen.

De vakbonden aanvaarden niet dat hun vraag om een onafhankelijk onderzoek door de bevoegde schepen werd geweigerd. Sommige leden van de Administratie van het Openbaar Onderwijs van de stadhouden al enkele maanden acties. Daarbij staat ook de inspectie van het secundair onderwijs op de eerste rij. Een dergelijke houding creëert een klimaat van straffeloosheid, vinden de organisaties.