Fransman (27) in coma na vechtpartij

Een 27-jarige Fransman ligt in coma, nadat hij maandagochtend een slag op het hoofd heeft gekregen tijdens een vechtpartij aan de Guldenvlieslaan 44. "In de discotheek ontstond er om 5.30 uur een verhitte discussie, die zich vervolgens naar de openbare weg verplaatste", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket. "Het slachtoffer werd 40 minuten lang gereanimeerd en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden." Het parket heeft een onderzoek bevolen. (VDBS)